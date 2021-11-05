Моряки из Египта хотели попасть в Украину по поддельным документам
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У пяти мореплавателей в паспортах было написано, что они – женщины, еще у 25 паспорта были просто поддельными.
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
Признаки подделки обнаружили в паспортах 30 членов экипажей иностранных суден.
"При этом в официальных бумагах пяти граждан Египта – мужчин, значилось, что они – женского пола", – отметили в Госпогранслужбе.
Морякам с поддельными документами отказали во въезде в Украину. Они будут находиться на своих судах под охраной, а после вернутся обратно в Египет.