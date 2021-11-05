Кулеба отрицает возможность уступок РФ в обмен на дешевый газ: Мы разорвали связь с политическим "русским миром" - ни у кого нет желания возвращать Украину туда

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отрицает возможность политических уступок России в обмен на дешевый газ или электроэнергию для Украины.

Об этом он заявил во время Hard-talk в рамках форума "Re:Open Zakarpattia", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, внешнеполитическое руководство государства точно не будет делать никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса Украины. Во-вторых, мы зашли настолько далеко на этом пути, и наша (газотранспортная) система уже перестроена в соответствии с Третьим энергетическим пакетом, что россиянам будет чрезвычайно сложно продать нам или заставить нас что-то здесь делать, потому что система уже существует просто по другим правилам, и мы понимаем, что в этой системе есть наша безопасность и наше благосостояние", - сказал Кулеба.

Он добавил, что, несмотря на все трудности вокруг Украины, мы идем к полной интеграции в европейскую электрическую сеть ENTSOI.

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"Это политическая позиция, политическое решение. Этой зимой мы должны пройти первый шок-тест, когда мы должны полностью отсоединиться от России и Беларуси. И вот это – конкретный пример европейской интеграции на энергетическом направлении, которая необратима", - подчеркнул глава МИД.

Министр заявил, что для него неприемлемы любые попытки возвращения Украины в "русский мир".

"Я считаю, что мы разорвали эту связь с политическим "русским миром". Я… уверяю вас: ни у Президента, ни в правительстве, ни в парламенте нет никакого желания возвращать Украину туда. Мы однозначно развиваемся как европейская и евроатлантическая страна. Хочется большего признания этого факта со стороны наших европейских и евроатлантических друзей. Но мы делаем свое дело, мы идем по своему пути, и для меня это принципиально", - резюмировал Кулеба.

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Как сообщалось, издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что российский газовый монополист "Газпром" предлагал Молдове внести изменения в соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить реформу энергетического рынка, согласованную с Брюсселем, в обмен на более дешевый газ для страны.