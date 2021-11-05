Цветочная сеть UFL представила фирменное приложение

Один из лидеров на украинском рынке доставки цветов, компания UFL, в октябре презентовала собственное мобильное приложение.

С ним выбор и заказ букетов станут на порядок проще и быстрее. Причем в компании, работающей с 2003 года и выполняющей отправку цветочных композиций по всему миру, не собираются останавливаться на этом – и будут все активнее развивать онлайн-направление.

Представленное приложение UFL является полноценным инструментом в заказе доставки букетов: с каталогом доступных цветов, подарков, фильтром их подбора, всей необходимой информацией о компании, отслеживанием статуса заказа и т.д. Утилита доступна в версиях для iOS и Android, и они выполнены в корпоративном стиле сети. Эта новинка стала логичным шагом в развитии онлайн-возможностей для клиентов UFL, среди которых стоит упомянуть несколько ключевых:

Интернет-магазин. Официальный сайт у компании создан по принципам онлайн-магазина, где можно подобрать интересующий цветочный "товар" и полностью оформить его покупку, указать адрес доставки и т.д.

Современная коммуникация. Связаться со специалистами UFL можно как по телефону, так и через мессенджеры или соцсети. А недавно компания к аккаунтам в Facebook и Instagram добавила еще и Telegram-канал.

Безналичная оплата. Дистанционные покупки не получится представить без возможности оплатить их картой. Но в UFL идут дальше: расплатиться за цветы можно не только посредством Visa и MasterCard, а еще и PayPal.

Такой серьезный подход к виртуальным каналам является продуманным шагом со стороны UFL. Как поделилось руководство сети, постепенный отказ от привычной, традиционной модели ритейла – одна из главных целей ближайшего будущего. И даже если цветочные бутики в Киеве, Харькове, Львове и других городах Украины сохранятся, упор в развитии компании будет сделан именно на онлайн и доставку собственным автопарком. Не даром в 2021 году зафиксирован рост продаж через онлайн на 15% (в сравнении с 2020 годом), и даже заказы на оформление свадеб у UFL в основном приходят через тот же Instagram (немаловажно: на свадебные "цветочные" услуги действуют особые промоцены).

Для покупателей все это означает одно: доставка цветов с UFL будет становиться быстрее, комфортнее и выгоднее – буквально с каждым днем!

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