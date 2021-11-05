Один воин ранен, российские войска 5 раз открывали огонь по позиция ВСУ, применяя минометы, - пресс-центр ОС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Возле Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Лебединского украинские позиции попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана к медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на вооруженные провокации противника украинские воины открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить обстрелы.