Один воин ранен, российские войска 5 раз открывали огонь по позиция ВСУ, применяя минометы, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 5 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лебединского украинские позиции попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана к медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на вооруженные провокации противника украинские воины открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить обстрелы.