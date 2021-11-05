Зеленский наградил орденами и медалями ряд военнослужащих ВСУ
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В тексте указа отмечается: "За самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга постановляю:
Наградить орденом Данила Галицкого
Барановича Вячеслава Васильевича – майора, Максимова Тараса Викторовича – подполковника, Храпача Дмитрия Александровича – полковника
Наградить медалью "За военную службу Украине"
Гогулю Андрея Игоревича – старшего лейтенанта, Замлинского Андрея Ярославовича – старшего лейтенанта
Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени, Руденко Валерия Викторовича – прапорщика
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
Дуба Ивана Ивановича – капитана, Комисара Вадима Ивановича – сержанта, Явдошляра Геннадия Александровича – старшего солдата".