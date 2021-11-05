Зеленский уволил главу Департамента защиты национальной государственности СБУ Куксу
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Куксы с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.
Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в указе.
Кукса был назначен на должность главы Департамента защиты национальной государственности (т.н. департамент "Т") в январе 2021 года.