Зеленский уволил главу Департамента защиты национальной государственности СБУ Куксу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Куксы с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Кукса был назначен на должность главы Департамента защиты национальной государственности (т.н. департамент "Т") в январе 2021 года.