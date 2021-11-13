Мы выслали из страны 2 тысячи мигрантов, - МИД Беларуси
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белта".
"Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе около 700 нарушителей. Около 2 тыс. граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами", - рассказал дипломат.
По его словам, Беларусь с апреля предлагала Европейскому Союзу обсуждать вопросы мигрантов.
"Никакого ответа на наши предложения мы не получили. Более того, именно Евросоюз стал инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которая позволяла нам взаимодействовать по миграции. Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством приютов для мигрантов на территории Беларуси, ряд проектов по укреплению пограничной инфраструктуры", – объяснил Макей.
Он заявил, что в Евросоюз пытаются попасть люди, "чьи государства были в свое время разрушены с участием того же ЕС и его союзников".
Глава МИД Беларуси также опроверг обвинения в организованной доставке мигрантов. "Это абсолютно наглая и безосновательная ложь. Нет никакого доказательства", - считает Макей.