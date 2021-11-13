Главы МИД Украины, Германии и Франции 15 ноября проведут переговоры в рамках программы Восточного партнерства

И.о. министра иностранных дел ФРГ Гайко Маас планирует встретиться в следующий понедельник в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и французским визави Жан-Ивом ле Дрианом.

Об этом проинформировала на брифинге в пятницу пресс-секретарь немецкого МИД Андреа Зассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча, по словам спикера, состоится в рамках программы Восточного партнерства.

Зассе не подтвердила, но и не опровергла, что одной из тем может стать ситуация с мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь. Дипломат также не ответила на вопрос, обсуждается ли вообще в политических кругах такая возможность.

"Для Германии важно разрешить кризис, созданный Лукашенко, вместе с партнерами в ЕС и его отдельными членами", - заявила представитель МИД, добавив, что есть "разные предложения и мероприятия", некоторые из которых будут обсуждаться во время совещания глав МИД ЕС в следующий понедельник.

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