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Главы МИД Украины, Германии и Франции 15 ноября проведут переговоры в рамках программы Восточного партнерства

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Главы МИД Украины, Германии и Франции 15 ноября проведут переговоры в рамках программы Восточного партнерства
И.о. министра иностранных дел ФРГ Гайко Маас планирует встретиться в следующий понедельник в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и французским визави Жан-Ивом ле Дрианом.

Об этом проинформировала на брифинге в пятницу пресс-секретарь немецкого МИД Андреа Зассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча, по словам спикера, состоится в рамках программы Восточного партнерства.

Зассе не подтвердила, но и не опровергла, что одной из тем может стать ситуация с мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь. Дипломат также не ответила на вопрос, обсуждается ли вообще в политических кругах такая возможность.

"Для Германии важно разрешить кризис, созданный Лукашенко, вместе с партнерами в ЕС и его отдельными членами", - заявила представитель МИД, добавив, что есть "разные предложения и мероприятия", некоторые из которых будут обсуждаться во время совещания глав МИД ЕС в следующий понедельник.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    чувакам скучно і робити не хрен?
    кацапня все те на ..ю бачіла...
    смішні... - ну зберіться, виразите занепокоеннья...
  • Vlad Kravets
    Почнуть уламувати на прийом тих тунеядців-шукачів халявного життя.
  • Яр Холодний
    Французи з німцями вирішили "і рибку з"їсти і "хєр" сторонкою обійти" - і не посраться з кацапами стосовно тої каші що вони з Лукою "замутили" і вирішить питання - "Що робить з "туристами" в Білорусі?"Адже зараз "цікава картина" виходить: Німеччина з Францією приймать "туристів" не хочуть: приймуть - матимуть проблеми з своїми народами (а на носі - вибори) Відмовляться приймать - оскандаляться на міжнародному рівні як "вороги демократії" і невизнавачі "західних демократичних цінностей" Так що "цугцванг"!!! Прямо як по висловлюванню Черчілля: "Між ганьбою і війною вони вибрали ганьбу Отримали і війну і ганьбу!" Замість того щоб 10 років тому "відкрутить голову" Асаду (як це зробили американці з Хусейном) вони почали з ним панькаться Отримали купу "захребетників"з Сірії Іраку і інших мусульманських "задворок" А тепер не знають що з ними робить - працювать вони не хочуть (і не вміють - мавпу до конвеєра не поставиш) Отримали спалах злочинності А тепер саме цими "проблемами" їм кацапи "яйця тиснуть"!
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