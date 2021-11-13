В Минобороны РФ подтвердили гибель двух российских десантников на белорусском полигоне
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в российском оборонном ведомстве.
"В результате внезапного сильного порыва ветра возле земли произошло восхождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, которые имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола… Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", - сообщают в Минобороны РФ.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавляет ведомство.
При этом один из двух погибших российских военнослужащих во время десантирования в Гродно пытался спасти обоих с помощью запасного парашюта.
"Один из военнослужащих попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют", – говорится в сообщении.