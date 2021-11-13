Новости

За прошедшие сутки вакцинировано против коронавируса почти 300 тыс. человек в Украине, - Минздрав

2 53648
За прошедшие сутки вакцинировано против коронавируса почти 300 тыс. человек в Украине, - Минздрав
За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что на сегодняшнее утро более 12 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19!

"С начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу - 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 586 461 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 20 708 263 прививки", - отчитываются в министерстве здравоохранения.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Читайте также: "Можно использовать только разрешенные комбинации", - Кузин о смешивании вакцин против COVID-19

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Для антиваксів створили навіть нову , дещо специфічну службу . .
    .
  • irenka ko
    Шкода, що цих антиваксів у дитинстві примусили зробити всі вакцини, бо зараз ми б не мали такого бидла, яке не розуміє елементарних речей та не хоче далі жити.
  • Привет
    А какие проблемы лично вам создают антиваксеры?? Как и чем они мешают вам жить?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости