За прошедшие сутки вакцинировано против коронавируса почти 300 тыс. человек в Украине, - Минздрав

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что на сегодняшнее утро более 12 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19!

"С начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу - 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 586 461 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 20 708 263 прививки", - отчитываются в министерстве здравоохранения.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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