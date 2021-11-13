Киевщина усилила карантин. Отныне для пользования общественным транспортом требуется COVID-сертификат
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Киевская область с 13 ноября ужесточает карантин. В частности, вводят новые правила для транспорта - будут пускать только COVID-безопасных пассажиров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации в Facebook.
Как отметили в Киевской ОГА, общественный транспорт в пределах области и в Киев будет курсировать по обычному графику. Вместе с тем, ездить в автобусах, маршрутках и электричках имеют право только COVID-безопасные пассажиры.
Таким образом, пассажиры должны иметь при себе один из этих документов:
- COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справку об излечении от коронавируса.