Россия не является стороной конфликта на Донбассе. Мы никогда не согласимся с противоположным - Путин
12 442111
Президент России Владимир Путин утверждает, что Москва никогда не согласится с тем, что является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе.
По его словам, это не закреплено в минских соглашениях. Об этом Путин заявил в эфире телеканала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", - заявил Путин.