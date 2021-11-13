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Путин о саммите "нормандской четверки": Этим механизмом следует воспользоваться для решения проблем Донбасса

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Путин о саммите "нормандской четверки": Этим механизмом следует воспользоваться для решения проблем Донбасса
Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают возможность проведения саммита. Президент России Владимир Путин считает, что этим механизмом следует воспользоваться для решения проблемы Донбасса.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Я пока что последних настойчивых предложений по этому поводу не слышал, хотя мы это обсуждаем. Я считаю, что других механизмов у нас нет, и эти механизмы, как бы трудно ни было сегодня, сложно не было решать проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться". Следует использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению проблем, о которых мы сейчас говорим", - подчеркнул Путин.

Путин обошел тот факт, что именно представители РФ регулярно избегают встреч в нормандском формате.

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Главная проблемма Донбасса-это ты сам!
  • 5 копійок
    Ти вже скористався Домбасом який верещав путінпамагі.
  • Коцапам Тут Не Место
    Не убийца украинцев?Просто хитрая лиса?Звучит как комплимент.
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