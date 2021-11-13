Белорусские военные снимали заграждения на границе с Польшей, а мигранты применяли слезоточивый газ, - польские пограничники. ВИДЕО

В ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать изгородь на границе с Польшей с помощью служебного автомобиля. Кроме того, мигранты применили к польским службам слезоточивый газ, которые получили от белорусских силовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter польских пограничников.

Ночью в районе Черемхи белорусские солдаты пытались разрушить временное пограничное заграждение.

"Они срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", - говорится в сообщении.

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Также рядом группа из около 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы.

"Белорусы выдали им слезоточивый газ, применявшийся в отношении польских служб. Эта и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", - добавили в польской пограничной службе.

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Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Как известно с августа 2021 года польские пограничники предотвратили около тысячи попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси мигрантами с Ближнего Востока и стран Африки.

Польша обвиняет Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении на РП и ЕС.

До конца ноября в приграничной зоне Польши с Белоруссией действует чрезвычайное положение.