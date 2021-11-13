Это вызывает серьезную обеспокоенность - Байден о ситуации на границе Беларуси и Польши

Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе, где тысячи мигрантов пытаются попасть в Европейский Союз.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я думаю, что это вызывает серьезную озабоченность. Мы сообщили о нашей озабоченности России, и мы сообщили о нашей озабоченности Беларуси", - сказал Байден в Белом доме.

Ранее в ЕС также призвали Россию повлиять на режим Александра Лукашенко, чтобы он перестал привозить мигрантов в Беларусь.

ЕС обвиняет Лукашенко в том, что он намеренно поощряет поток мигрантов в Минск, а затем отправляет их под охраной к границам с Польшей, Литвой и Латвией, где тысячи людей сейчас оказались в ужасных условиях.

Как известно, ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

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