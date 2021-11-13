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Впервые слышу. Я с ним поговорю, - Путин об угрозах Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу

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Впервые слышу. Я с ним поговорю, - Путин об угрозах Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу
Президент России Владимир Путин заявил, что ничего не слышал об угрозах Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Евросоюз. Но пообещал поговорить с ним об этом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Путина привел российский ресурс "РИА Новости".

Я, честно говоря, об этом впервые слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", - заявил Путин.

По его словам, Лукашенко, в принципе, может остановить транзит, и это будет нарушением контрактных обязательств.

"Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал", - добавил Путин.

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Топ комментарии

  • Vitia Ma
    Два тупых фюрера играют с импотентной Европой в плохого-хорошего полицейского
    Смотришь на это и понимаешь что Европа требует хотя бы несколько ковровых бомбардировок Берлина и Парижа со стороны России. Чтобы европейские импотентные дегенераты наконец поняли что имеют дело с государством-террористом и ответные методы должны быть быстрыми и жесткими и не вот это соплежуйство.
  • belge
    Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую.

  • Олександр Арєшков
    Лукашенко не сможет перекрыть газ в Европу, потому что беларусская труба - давно собственность Газпрома. Григорович лет 15-20 назад её продал.
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