Впервые слышу. Я с ним поговорю, - Путин об угрозах Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу
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Президент России Владимир Путин заявил, что ничего не слышал об угрозах Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Евросоюз. Но пообещал поговорить с ним об этом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Путина привел российский ресурс "РИА Новости".
Я, честно говоря, об этом впервые слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", - заявил Путин.
По его словам, Лукашенко, в принципе, может остановить транзит, и это будет нарушением контрактных обязательств.
"Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал", - добавил Путин.