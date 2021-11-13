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Военные учения НАТО в Черном море – угроза для РФ, - Путин

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Военные учения НАТО в Черном море – угроза для РФ, - Путин
Президент России Владимир Путин утверждает, что учения НАТО в Черном море якобы представляют угрозу для РФ, поскольку альянс использует стратегическую авиацию с боевым оружием.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

По его словам, Минобороны России предложило провести в Черном море обучение в ответ на действия НАТО, но президент Путин "считал это нецелесообразным".

Он подчеркнул, что нет необходимости нагнетать обстановку, поэтому российские военные ограничиваются только сопровождением самолетов и кораблей НАТО.

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Топ комментарии

  • Gozzalik salonu
    Чёрное море не твое внутреннее море, более того береговая линия РФ в черном море составляет только десять процентов, так что пошло нах пуйло сраное
  • Andriy Kalnyshevsky
    Действия полиции угрожает ворам грабящим банк.
    Заявление воров.
  • Green sheet
    Ага. Угрожают ***** помешать захвату Украины. Не обращайте внимание. Типичное поведение гопника, которому угрожает очкарик у которого не оказалось мелочишка
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