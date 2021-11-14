Стратегическая цель на следующие два года - строительство государственной границы с Беларусью, - Монастырский

В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение при обострении ситуации на границе с Беларусью.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге после совещания по защите государственной границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость. Как сказал секретарь СНБО, проработаны разные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", - отметил он.

Вместе с тем, по словам министра, к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с востока и юга.

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"Не планируется во время привлечения дополнительных сил привлечение сил с востока и юга Украины. Все, что предусмотрено, оно там остается, люди остаются защищать Украину", - подчеркнул Монастырский.

Он также сообщил, что главным планом Украины является строительство государственной границы. "Для этого принято решение СНБО. И прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года. Это наша стратегическая цель на следующие два года", – сказал Монастырский.

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