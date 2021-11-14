Граждан Беларуси будут пропускать через украинскую границу беспрепятственно, - Данилов

Граждане Республики Беларусь смогут беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга 14 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет возражений, касающихся простых граждан Беларуси. Мы готовы их пропускать, готовы с ними сотрудничать, как всегда. Но если возникнут ситуации с теми людьми, 16 тысяч которых находятся на территории Беларуси, наша страна должна отвечать на них", - сказал Данилов.

Он отметил, что вопрос с беженцами на белорусской границе также касается биологической безопасности Украины. По словам Данилова, есть информация о состоянии здоровья людей, которые находятся на границе Беларуси, есть данные об умерших. Он подчеркнул, что неизвестно, от чего именно умерли люди.

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В то же время Данилов заверил, что государство будет предпринимать все действия, необходимые для того, чтобы не только защитить границы, но и предотвратить распространение COVID-19.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на совещании в Луцке 14 ноября заявил, что на территорию Беларуси прибыло 16 тысяч беженцев, и эта ситуация может повлиять на наше государство. В ходе совещания он подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года.