Жителям Волыни, Ривненщины, Житомирщины, Киевщины и Черниговщины напомнили об ответственности за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы

Граждане, которые будут помогать беженцам с территории Беларуси незаконно пересечь государственную границу Украины, будут нести ответственность за это согласно действующему законодательству.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время брифинга 14 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы хотел предупредить тех, кто живет в пяти областях, граничащих с дружественной нам Беларусью, тех, кто планирует зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконным мигрантам - это будет против национальных интересов Украины. Это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что ответственность за помощь в незаконном пересечении границы граждане Украины будут нести в соответствии с действующим законодательством.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине существует уголовная ответственность за помощь в незаконном пересечении государственной границы.

Напомним, в Луцке 14 ноября по поручению президента Владимира Зеленского состоялось совещание относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Секретарь СНБО заявил на совещании, что на территорию Беларуси прибыло 16 тысяч беженцев, и эта ситуация может повлиять на наше государство. В ходе совещания он подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года.

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