Жителям Волыни, Ривненщины, Житомирщины, Киевщины и Черниговщины напомнили об ответственности за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы
Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время брифинга 14 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я бы хотел предупредить тех, кто живет в пяти областях, граничащих с дружественной нам Беларусью, тех, кто планирует зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконным мигрантам - это будет против национальных интересов Украины. Это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Резников.
Он добавил, что ответственность за помощь в незаконном пересечении границы граждане Украины будут нести в соответствии с действующим законодательством.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине существует уголовная ответственность за помощь в незаконном пересечении государственной границы.
Напомним, в Луцке 14 ноября по поручению президента Владимира Зеленского состоялось совещание относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Секретарь СНБО заявил на совещании, что на территорию Беларуси прибыло 16 тысяч беженцев, и эта ситуация может повлиять на наше государство. В ходе совещания он подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года.