Новости

Евросоюз введет санкции против причастных к переправке мигрантов к границам ЕС в Беларуси, - Боррель

2 98833
Евросоюз введет санкции против причастных к переправке мигрантов к границам ЕС в Беларуси, - Боррель
Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 15 ноября, расширят санкции против Беларуси. Штрафные меры будут распространены на авиакомпании и туристические агентства, которые, вероятно, причастны к переправке мигрантов к границам Беларуси с ЕС.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, участвующему в перевозке мигрантов в эту страну", - сказал Боррель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, 14 ноября.

По словам главы европейской дипломатии, под санкции – визовые запреты и блокирование активов – могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. Под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, вероятно, причастных к критической ситуации с мигрантами на границе, добавил Боррель.

Читайте также: Режим Лукашенко вызвал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной, - Блинкен

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • NonCFist
    _Еврослизняки политиканы и пустозвонствующие бюрократы снова будут иммитировать отпор фашистам посредством борьбы с симптомами, но ни в коем случае не с причиной.
  • Харьков Сумской
    Аерофлот - головний виконавець торгівлі рабами.

    Санкції вводити треба починаючи з нього.
  • Ан Мур
    якщо тільки до білоруських чиновників та підприємств застосують нові санкції; але "забудуть" за аналогічні касапські - то це означатиме, що і надалі ***** потакатимуть.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости