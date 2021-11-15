Евросоюз введет санкции против причастных к переправке мигрантов к границам ЕС в Беларуси, - Боррель

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 15 ноября, расширят санкции против Беларуси. Штрафные меры будут распространены на авиакомпании и туристические агентства, которые, вероятно, причастны к переправке мигрантов к границам Беларуси с ЕС.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, участвующему в перевозке мигрантов в эту страну", - сказал Боррель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, 14 ноября.

По словам главы европейской дипломатии, под санкции – визовые запреты и блокирование активов – могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. Под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, вероятно, причастных к критической ситуации с мигрантами на границе, добавил Боррель.

Читайте также: Режим Лукашенко вызвал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной, - Блинкен