Врач Матолинец о текущей волне COVID-19: Болеют больше и тяжелее молодые люди, дети и беременные
Об этом рассказала BBC Наталья Матолинец, заведующая интенсивной терапией больницы скорой медицинской помощи Львова, передает Цензор.НЕТ.
Она работала во время всех трех волн COVID-19. По ее словам, в последнее время пациентов привозят меньше, однако среди них увеличивается доля "тяжелых".
"Пугает то, что все чаще болеют молодые люди. Во время предыдущих волн у нас не было ни одной смерти от коронавируса человека до 40 лет. Если случались такие смерти, то эти люди имели какие-то сопутствующие тяжелые болезни. Сейчас болеют и умирают молодые люди без всяких сопутствующих патологий. "Дельта" - это очень агрессивный штамм. К сожалению, молодые люди обычно пренебрегают своим здоровьем, не обращаются вовремя к врачу. Когда попадают к нам, то их состояние уже крайне тяжелое, выраженная дыхательная недостаточность. Они истощены длительной интоксикацией, продолжительной температурой", - сообщила Матолинец.
Она отмечает, что, хотя в большинстве случаев в мире молодежь легче переносит COVID-19, молодым людям нужно соблюдать определенные рекомендации во время болезни: больше пить воды, дышать свежим воздухом, быть под наблюдением.
"К сожалению, эта "Дельта"-волна выглядит несколько иначе. Болеют больше и тяжелее молодые люди, дети и беременные. У нас в реанимации умер молодой парень. Это трагедия, потому что он был здоров и без сопутствующих проблем, но "дельт"а-штамм в разы агрессивнее и "сжег" его легкие. Врачи долго боролись за его жизнь. Делали все, что могли, но он не выжил. Я была на вскрытии - это страшная картина. Его легкие стали черными, рассыпались в руках, как песок. У молодого парня фактически не было легких. Вот что COVID-19 делает с организмом", - поделилась Матолинец.
Также сейчас в больницу попадают многие беременные женщины в тяжелом состоянии.
"Нас, врачей, тяжело поразить, но то, что происходит сейчас, - просто невыносимо. У нас в реанимации нет ни одного вакцинированного человека. А всех этих людей можно было спасти. Время от времени к нам попадают люди с одной или двумя дозами, но лечатся не из-за COVID-19, а из-за обострения своих болезней. Было несколько случаев поддельных сертификатов. Уже когда состояние становилось критическим, то человек признавался, что вакцинации не было", - рассказала врач.
За день в больнице скорой медицинской помощи Львова от COVID-19 умирает от трех до десяти человек. Медикам тяжело ежедневно выходить к семьям пациентов, чтобы сообщить о смерти. Также эмоционально истощает тотальное недоверие украинцев.
"А силы мы берем из историй со счастливым финалом - в прошлом году спасли многодетную маму, жену священника. Она была беременна и имела 100% поражение легких. Это была большая радость для всех нас, когда она вернулась домой к детям. Также удалось спасти молодого парня, приехавшего с заработков и заболевшего. Его привезли без сознания, у него было тотальное поражение легких, а затем у него произошел инсульт", - резюмировала Матолинец.