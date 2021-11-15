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Общественные формирования с травматическим оружием могут использоваться для поддержания правопорядка на приграничных территориях, - спикер ГПСУ Демченко

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Общественные формирования с травматическим оружием могут использоваться для поддержания правопорядка на приграничных территориях, - спикер ГПСУ Демченко
В Госпогранслужбе убеждены, что добровольческие отряды из владельцев травматического оружия будут эффективно действовать вблизи границы с Беларусью.

Об этом в комментарии BBC News Украина сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что общественные формирования, имеющие право на ношение травматического оружия, функционируют не первый год.

На сайте ГПСУ указано, что за год количество общественных формирований по охране границы выросло на 14%, сейчас это 65 формирований с почти 1,5 тысячами членов.

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По словам спикера пограничников, общественные формирования необязательно должны стоять непосредственно на линии границы. Их могут использовать для поддержания правопорядка на приграничных территориях.

"Сочетание всех средств, сил и ресурсов позволит обеспечить как охрану границы, так и поддержание правопорядка и получение необходимой информации из приграничных регионов", - подытожил Демченко.

Как отметил адвокат, советник общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Виталий Коломиец, единственная функция общественных формирований по охране порядка и государственной границы – возможность официально получить травматическое оружие.

Такое объединение является добровольным, не предусматривает членских взносов или собраний, а после прекращения членства пистолет остается у владельца. Поэтому, по словам адвоката, на призыв МВД пройти обучение владельцы травматического оружия могут отозваться только по собственной инициативе.

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Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в Украине проведут учения по территориальной обороне у границы с Беларусью, на которые соберут владельцев травматического оружия. По его словам, выдано более 200 тысяч таких стволов.

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  • Яр Холодний
    Докладаю як досвідчений мисливець: навіть дріб заячий уже з 15 метрів якщо і пробиває зимовий одяг то в тіло вже не влазить! "Зупиняюча" дія такого дробового снаряду теж слабенька - осип дробового снаряду дробом №1 на відстані в 15 м досягає діаметру до метра - це все одно що алюмінієвою штампованою мискою плазом по грудях ударить А гумова куля набагато слабіша Так що ті "травмати" нам у задницю запхнуть і там провернуть! Якщо вже робить "травмат" то "мисливський" - "сибірський" Там кацапи свиней часто навіть зимою тримають у відкритих загонах - тільки купа соломи під навісом - туди свині зариваються коли сплять Вони напівдикі - до себе близько не підпускають Тому щоб забить роблять так : Заряджають мисливський патрон порохом ставлять товсті картонні прокладки Потім вирізають із шматка сала з шкуркою циліндрик по діаметру гільзи і вставляють у патрон Насипають в корито їжу і поки кабан їсть - стріляють у вухо З відстані у півметра шматок сала або контузить кабана або вбиває струсом головного мозку Потім кабана дорізають ножем От таким "травматом" можна "зупинить" "туриста" метрів з п"яти Я сам добивав лисиць поранених такими циліндриками з гумових кружків склеєних - щоб шкуру не псувать дробом лишній раз
    А реально - зробить так як у Першу світову зробили бюргери в Східній Прусії - сформували загони мисливців з "гладкостволками" і з собаками виловлювали по лісах російських солдат з розгромленої армії Самсонова
  • Maxim Ak-Murza
    Через кордон в Польшу прорываются люди,которые годами жили в зонах боевых действий, с ножами, лопатами и дубьем. Этим травмат - шо слону дробина, только разьярит. Неужели МВС этого не понимает?
  • Макс Колесниченко
    Восьмой год строим армию, а надеемся на гражданские формирования.
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