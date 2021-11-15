Украинский воин ранен на Донбассе, он в тяжелом состоянии. Войска РФ совершили 19 обстрелов, использовали 152- и 122-мм артиллерию, а также 120- и 82-мм минометы, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 19 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным штаба, в направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окраины населенного пункта - повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Причепиловки российские наемники вели обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, оккупанты осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.

В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Возле Катериновки Луганской области противник дважды обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского российские наемники два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Крымского враг дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

В направлении Пивденного обстрел производился из гранатометов разных систем.

В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

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"В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 15 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в пресс-центре ОС.