Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией, - начальник штаба обороны Великобритании Картер

Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией – заявил начальник штаба обороны Британии, генерал сэр Ник Картер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The Guardian.

Картер сказал, что Россия теперь является большей угрозой для Восточной Европы, чем тогда, когда он приступил к выполнению своих обязанностей – восемь лет назад. Он сказал, что "явно надеялся", что войны с Россией не будет, и не верил, что страна хочет физической войны, но НАТО должно быть готово к этому.

Отмечается, что Картер не верит, что президент РФ Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом, но "они (россияне) хотят попытаться достичь цели более тонкими способами".

Картер также сказал, что ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось "годами, годами и годами".

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Напомним, 14 ноября британский ежедневный таблоид The ​​Mirror сообщил, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.