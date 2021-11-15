Израиль разрешил вакцинировать детей против COVID-19 с 5 лет

В Израиле разрешили COVID-вакцинацию детей 5-11 лет. Дозы вакцины для этой категории привезут в страну в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters

"Генеральный директор Министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение, объявленное Минздравом, было одобрено его экспертной группой по вакцинации на прошлой неделе, после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрешило экстренное использование вакцин Pfizer и BioNTech для возрастной группы в дозе 10 мкг.

Отмечается, что срок начала вакцинации для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.

"Большинство экспертов комитета придерживались мнения, что польза от вакцинации этой возрастной группы преобладает любой риск", – говорится в сообщении.

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Отметим, Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 90,7% эффективности против коронавируса в клиническом исследовании детей в возрасте от 5 до 11 лет.

9,4 миллиона населения Израиля относительно молодое, из примерно 1,2 млн детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Представители здравоохранения сомневались, что страна сможет достичь "стадного иммунитета", если эти дети не будут вакцинированы.

Опрос общественного мнения в Израиле на прошлой неделе показал, что 27% родителей позволят своим детям в возрасте до 12 лет получить вакцину, 33% против, а 40% не определились.

Сейчас 4 миллиона израильтян сделали повторные прививки, которые в августе были одобрены для тех, кто сделал второй укол Pfizer по крайней мере 5 месяцев назад.