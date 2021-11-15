Новости • Коронавирус и карантин

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели

5 98165
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 10 802 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 14 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 01 зафиксированы 10 802 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников – 132);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 01 97 373 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.

Также читайте: Израиль разрешил вакцинировать детей против COVID-19 с 5 лет

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 01 госпитализированы – 2798 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 01 летальных исходов – 442;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 01 выздоровели – 11 219 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 01 заболели – 3 228 441 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 01 выздоровели – 2 642 459 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 01 летальных исходов – 77 147;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведены 20 950 877 прививок.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели 13

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Raised Right
    Ну, мне например. Опаску иметь надо, а бояться его до мокрых штанишек не собираюсь. А кому охота быть Премудрым Пескарём (которого все считали умным, хотя на самом боялся всего на свете и потому не высовывал носа из своей норы)-моё почтение.
  • Ksenia VB
    Ну і кому ще не страшний Ковід ?
    Відгукніться, ідіоти...
  • офшор 95 без табу
    Влада Австрії першою у світі вводить в країні локдаун тільки для нещеплених. Починаючи з півночі 15 листопада всі жителі країни віком 12 років і старші, які не щепилися проти коронавірусу, зможуть виходити з дому лише у разі нагальної потреби.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости