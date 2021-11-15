В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 14 ноября в Украине:
зафиксированы 10 802 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников – 132);
97 373 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 2798 человек;
летальных исходов – 442;
выздоровели – 11 219 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 228 441 человек;
выздоровели – 2 642 459 человек;
летальных исходов – 77 147;
проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.
С начала вакцинальной кампании привиты 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведены 20 950 877 прививок.
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.