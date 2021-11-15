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В НАТО сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины в полноценные члены Альянса, - Столтенберг

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В НАТО сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины в полноценные члены Альянса, - Столтенберг
Для полноправного членства Украины в НАТО необходим консенсус всех членов Альянса, которого сейчас нет, также нужно соответствовать стандартам НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью Axios от HBO.

Сперва журналист спросил, что будет делать НАТО, если Россия вновь вторгнется в Украину. Столтенберг ответил, что недавно виделся с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако украинский президент хочет большего – полноправного членства, отметил генсек.

Журналист возразил, что Зеленский хочет реальной защиты от России. Он также напомнил: Украина получала обещание о членстве НАТО на Бухарестском саммите 2008 года, но ничего не произошло по вопросу членства – и Россия вторглась.

"Неправильно говорить, что ничего не произошло: они не стали членами, но мы укрепили наше партнерство и близко работали", – ответил генсек НАТО.

На вопрос журналиста, будет ли НАТО защищать Украину, Столтенберг ответил, что Украина не подпадает под действие пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

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"Чтобы стать членом НАТО, надо соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, но 30 членов Альянса должны дать согласие. У нас сейчас нет консенсуса по приглашению Украины в полноценные члены НАТО", – сказал он.

Журналист отметил, что среди членов НАТО есть "глубоко коррумпированные правительства" – и все это может выглядеть как боязнь спровоцировать президента России Владимира Путина. Столтенберг возразил: Россия выступает против любого расширения Альянса, в частности она была против членства Северной Македонии и Черногории, которые недавно вступили в Альянс. По его словам, НАТО самостоятельно может давать оценку, приблизилась ли та или иная страна к стандартам НАТО.

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Топ комментарии

  • krot_lub
    Назбирали в військовий блок усіх кого попало: угорців, македонців, циган різних мастей, а тепер не можуть дійти консенсусу
  • Vladimir Soukhov
    У нас полиция хорошо подготовлена, ей воевать с народом. А Армию? Там ещё мух не сидел. Зачем? У Зели и Козыря все шефы в Московии.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Буб би консенсус, якби тут, в нас цього бажали. Побачили б американці, що ми бажаємо, знають нашу сильну армію, яка обстріляна і знає як воювати, то сказали б угорцям щоб або дали згоду, або нафіг з НАТО. А то в нас, то одна не бажала нервірувати ху@ла, то сьогоднійшній на словах за НАТО , а по справах совкодроч і русскомирец. Вся інформація, що поступила від США і НАТО через 5 хвилин була на Московії. Навіщо їм ці проблеми?
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