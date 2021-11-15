В Brookes CIL International School рассказали о семи чудесах этой новой международной школы (реклама)

В сентябре 2022 года в Киеве откроется самая большая и современная школа Украины - Brookes CIL International School, в которой смогут учиться украинские и международные студенты.

Перечисляя все преимущества этой школы, здесь определили важнейшие для студентов места в школе – "7 чудес CIL".

Brookes CIL International School

1. Сердце Школы (The Heart of the School)

Трехуровневый атриум спроектирован как чудесное Сердце Школы Brookes CIL International School – ее главный вход. Он встречает и провожает школьное сообщество, здесь находятся локеры для переодевания, ресторан, зоны рекреации. Также здесь учителя могут обсудить учебные планы в специально разработанных конференц-комнатах в стиле "купе".

2. Творческий и Медиа Холл (Creative & Media Hub)

Сочетает в себе AV-технологии, театральную систему, профессиональное освещение и акустику. Холл включает зал для выступлений, лекций и экзаменов на 500 мест, многочисленные гримерные с туалетами и душевыми, театр современного искусства black box, студию телевидения, медиазаписи и подкастов.

3. Спортивный центр CIL (CIL Sports Center)

Спортивный Центр CIL - это спортивная арена размера Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), три многофункциональных зала, отдельный фитнес-зал, танцевальная/балетная студия и комфортные раздевалки для 180 студентов.

4. Образовательный Хаб для средней и старшей школы (MYP/DP Learning Hub)

CIL MYP/DP Learning Hub спроектирован для стимулирования четырех ключевых направлений обучения: сотрудничество; индивидуальное обучение; специальная поддержка; технологии.







5. Научно-техническая Лаборатория (Makerspace)

Рабочее пространство организовано на 400 кв. м и включает в себя студенческий форум, мастерские по работе с деревом и металлом, лазерную резку, 3D-печать, чистые лаборатории, зал робототехники и большие помещения для коворкинга.

6. Образовательная Крыша (The Roof)

Верхний этаж здания являет собой студенческую зону в 4000 кв. м. Здесь находятся футбольное и сквош поле, сцена, несколько игровых площадок, учебные, спортивные классы и кинотеатр под открытым небом, а также ботанический сад и учебный огород.

7. Студенческий ресторан (Student Dining Hall)

Чтобы предложить учащимся и учителям оптимальный гастрономический опыт, в Brookes CIL International School учли следующие факторы: освещение, акустика и вентиляция (пространство с большим количеством естественного света); здоровое и разнообразное питание (разноплановое меню тщательно подобрано школьным нутрициологом); дизайн и мебель (различные конфигурации столов и стульев, деревья, беседки и фонтаны).

Эти "7 чудес CIL" действительно предлагают студентам бесконечные возможности для развития и познания мира. Однако, как уверяют в Brookes CIL International School, главным чудом этой, как и любой школы, является прежде всего ребенок.

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