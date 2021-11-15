Корниенко будет предлагать Шуляк на должность главы партии "Слуга народа", - пресс-служба

Вероятно, партию "Слуга народа" возглавит нардеп Елена Шуляк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Александр Корниенко, сложивший полномочия председателя партии "Слуга народа", чтобы сосредоточиться на работе первого заместителя спикера Верховной Рады Украины, будет предлагать кандидатуру Елены Шуляк на должность главы партии", - отмечается в сообщении.

"Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена – боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", – утверждает Корниенко.

Елена Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии "Слуга народа", заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

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Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Шуляк наиболее вероятный кандидат в главу партии "Слуга народа". Почему именно она - читайте в материале "Ще одна Олена для президента: чому Шуляк очолить партію "Слуга народу".