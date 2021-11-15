Беларусь прекратила бы поставки газа в Европу, но Россия вряд ли даст ей это сделать, - Боррель
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Власти Беларуси заблокировали бы снабжение газа своей территорией в Европу, если бы Россия дала ей такую возможность.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Если бы они могли, то наверняка бы сделали это. Но Россия вряд ли даст им это сделать: ведь, в конце концов, речь идет именно о продаже российского газа", - сказал Боррель.
Говоря о зависимости Европы от российского газа, он отметил, что "в этом нет ничего нового. Мы уже давно зависим от газа из России".