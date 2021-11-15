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Беларусь прекратила бы поставки газа в Европу, но Россия вряд ли даст ей это сделать, - Боррель

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Беларусь прекратила бы поставки газа в Европу, но Россия вряд ли даст ей это сделать, - Боррель
Власти Беларуси заблокировали бы снабжение газа своей территорией в Европу, если бы Россия дала ей такую ​​возможность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Если бы они могли, то наверняка бы сделали это. Но Россия вряд ли даст им это сделать: ведь, в конце концов, речь идет именно о продаже российского газа", - сказал Боррель.

Говоря о зависимости Европы от российского газа, он отметил, что "в этом нет ничего нового. Мы уже давно зависим от газа из России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз введет санкции против причастных к переправке мигрантов к границам ЕС в Беларуси, - Боррель

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Топ комментарии

  • loen asr
    По ділу = Лукашенко і Путін - схема поганого і хорошого.
    Один шкодить, а інший рятує і всі мають цьому добродію бути вдячні.

    Не треба відділяти персону Путіна від Лукашенка, це одна сімя, у них написаний сценарій заздалегідь.
  • Maksim Perepelitca
    Два чмошника вирішили полоскотати Європі нерви - один злий ( хоче перекрити газ ) інший - добрий ( не дає це зробити ) . Європейський лошара звісно ж - підсвідомо починає симпатизувати доброму . Класика !! .
  • Порохобандерівець
    Ідіоти, все що робить Лукашенко- то накази Кремля. В даний момент іде шантаж щоб дозволили ПП-2.
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