Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 ноября в мире зарегистрировали 358 547 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4654 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 254 058 457 случаев инфицирования, из них 358 547 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 115 985 человек, из них 4654 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 229,7 млн ​​человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 4-ю, по летальным случаям - 2-ю позицию в мире и Европе.