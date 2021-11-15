Укравтодор выплатил европейцам 900 млн евро по долгам времен Януковича

Наибольшей единовременной выплатой государственного казначейства с начала ноября была выплата 738 млн грн для погашения части долга по кредиту Европейского банка реконструкции и развития 2010 года. На четвертом месте еще 176 млн грн погашения Укравтодора по кредиту Европейского инвестиционного банка 2011 года.

Об этом свидетельствуют данные портала Spending о казначейских оплатах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

Эти кредиты были получены при Викторе Януковиче. ЕБРР тогда дал ссуду Украине в 450 млн евро на ремонт дорог M-01, M-05, M-06, M-07, N-01 и R-02 на участках подъездов к г. Киеву. ЕИБ также выдал ссуду в 450 млн евро на ремонт других участков трасс на подъездах к Киеву.

С учетом этих проводок выплаты Укравтодора с начала 2018 года по 5 ноября 2021 года составили 30,09 млрд грн.

В этом году расходы на обслуживание кредитов Укравтодора выросли по сравнению с предыдущими годами. Ежегодно на эти цели тратили около 5-6 млрд грн. В 2018 году – 5,34 млрд грн, в 2019 – 6,77 млрд грн, в 2020 году – 5,35 млрд грн. За неполный 2021 год выплаты уже вдвое больше – 12,62 млрд грн.

К анализу были взяты все проплаты Укравтодора, в которых в назначении платежа была указана уплата долга, тела, процентов, дохода по облигациям, предоставление гарантий по кредиту, возврат займа и т.д.

Резкий прирост произошел в апреле. Тогда Укравтодор перечислил "Укрэксимбанку" 5,78 млрд грн для погашения облигаций, выпущенных в 2020 г. Тогда правительство предоставило Укравтодору государственные гарантии по погашению облигаций на сумму 19,27 млрд грн. Всего тогда были эмитированы облигации пяти серий, сейчас погашена первая из них серии К – годовая. Остальные выпуски должны погасить частями еще за четыре года.