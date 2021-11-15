На съезде "Слуги народа" будут рассматриваться новые исключения из фракции, это будет не Разумков, - Мошенец
Об этом заявила нардеп монобольшинства Елена Мошенец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"На съезде партии в понедельник изменится глава партии. Не исключено, что будут дополнительные изменения, в частности в руководящих органах партии. Что касается фракции, могу сказать лишь о том, что будут рассматриваться новые исключения из состава нашей фракции, они будут только рассматриваться. Если это произойдет, должно быть соответствующее голосование. Если голосов хватит, то не исключаю, что кто-то покинет ряды нашей политической силы в парламенте", - сообщила парламентарий.
"Это точно не Дмитрий Разумков, это другие наши коллеги. По крайней мере в повестке дня я не вижу вопроса, что именно Разумкова кто-то планирует лишить мандата. Мне вообще кажется, что тема вокруг Разумкова немного раздута всяческими потенциальными возможностями привлекать к нему внимание. Мы должны двигаться дальше, а не останавливаться на бывших, которые пытаются удержать внимание возле себя", - добавила Мошенец.