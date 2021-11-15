Новости • Задержание Саакашвили в Грузии

Денисова прибыла в Грузию с намерением посетить Саакашвили

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Денисова прибыла в Грузию с намерением посетить Саакашвили
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдан гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой недели получило письмо от Михеила, в котором он жалуется на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просит о встрече", - напоминает Денисова.

"Посольство Украины направило запрос в Министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на мое посещение Михеила в пенитенциарном учреждении № 18 16 ноября 2021 года. Ожидаю решения", - отметила омбудсмен.

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Топ комментарии

  • Виктор Ле
    Денисова краще б ОРДЛО поїала, до наших хлопців які сидять з 15 року. А то попіарився Гундосик і забув.
  • Nata Sanina
    А как обстоят дела с реальной защитой нарушенных прав простых непубличных граждан? А то складывается мнение, что нарушаются только права Саакашвили.
  • Amber
    Денісова не відвідує наших полонених на Донбасі , яких катують там роками , проте підняла дупу і поїхала до Грузіі 😠
    Бракує слів......
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