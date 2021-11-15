Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд

"Приватбанк" в судебном порядке пытается взыскать с семьи Суркисов миллионные долги перед банком, которые накопились еще с 2013-2014 года.

Речь идет о почти 36,5 млн грн по одному иску и о более 153 млн грн по другому, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Постановление Голосеевского райсуда от 15 сентября текущего года.

Главный ответчик по иску "Привата", согласно Постановлению, - Игорь Суркис. Он должен средства по кредитным договорам, в частности: "...по договору SAMDN03000169539042 от 19.06.2014 г. об открытии и обслуживании карточного счета и обслуживании платежной карты в размере 32 980 251,41 грн, - договору SAMDN0300178208316 от 21.07.2014 г. об открытии и обслуживании карточного счета и обслуживании платежной карты в размере 945 505,57 грн, - договору SAMDN03000099300056 от 25.07.2013 г. об открытии и обслуживании карточного счета и обслуживании платежной карты в размере 2 501 502,86 грн", - говорится в Постановлении.

Суркис просил суд об уменьшении исковых требований к нему. А также, чтобы не платить долги, подавал против "Приватбанка" встречные иски. В целом требования банка к Суркису по кредитным договорам составили более 153 млн грн, а требования Суркиса к банку - 151 млн грн, 72,3 тыс. долларов и почти 6,8 тыс. евро. Размеры требований Суркисов к "Привату" были определены постановлением Окружного административного суда г. Киева от 17.05.2017 и постановлением Киевского апелляционного административного суда от 06.11.2017 по делу №826/20221/16. Однако "Постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 15 июня 2020 года по делу № 826/20221/16 постановление Окружного административного суда г. Киева от 17 мая 2017 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 06 ноября 2017 года было отменено". А производство по данному делу закрыто. Поэтому, взаимозачет финансовых претензий сторон не состоялся, и должным банку по-прежнему остается Суркис.

Дальнейшее рассмотрение указанного судебного спора приостановлено, до вступления в законную силу решения в другом админделе по заявлению "Приватбанка" к Суркисам "о повороте исполнения судебных решений". Последнее находится в производстве Окружного административного суда г. Киева. Напомним, в "Приватбанке" опровергли заявления адвоката братьев Суркисов о том, что якобы их средства не были "списаны", но и по сей день находятся на счетах банка. В финучреждении подчеркнули, что "Приватбанк" получил право на депозитные средства Суркисов в обмен на акции банка нового выпуска. Что и произошло в рамках процедуры bail-in, примененной к Суркисам как к связанным с бывшими владельцами "Привата" лицам.

Факт своей связи с бывшими владельцами "Привата" Суркисы не смогли опровергнуть ни в одном суде, а процедура bail-in была признана законной Верховным Судом Украины, а также Банком Англии.

Кроме того, факт своей "связи" с экс-акционерами банка Суркисы признали самостоятельно во время иска в Лондонский суд, который, кстати, тоже завершился для олигархов безуспешно.