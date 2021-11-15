Уволенная команда Kyiv Post запускает новое издание

Уволенная команда англоязычного издания Kyiv Post заявила о запуске нового проекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице Save the Kyiv Post в Facebook.

Отмечается, что главой нового проекта станет экс-заместитель главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко.

"Неделю назад Kyiv Post, как мы знаем, прекратила свое существование. Хорошая новость в том, что мы продолжаем нести ее ценности и дух! Сейчас мы переходим к запуску нового СМИ с 30 экс-работниками Kyiv Post на борту, чтобы продлить его наследие. Независимая Kyiv Post может исчезнуть, но ее команда объединена и стремится продолжать служить вам, нашему обществу. Рады сообщить, что Ольга Руденко, бывшая заместитель главного редактора Kyiv Post, которая 10 лет посвятила бренду, возглавит нашу редакционную команду", – говорится в сообщении.

Указано, что Руденко возьмет на себя роль главного редактора нового издания. В то же время, за бизнес-аспект нового проекта будет отвечать медиа-консалтинговая компания Jnomics Media

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"Мы сотрудничаем с Jnomics, поскольку считаем, что разделяем общие ценности и предполагаем новые медиа-исходникик так же. Основатели Jnomics - выпускники Kyiv Post, Якуб Парусинский и Дарья Шевченко. Они имеют личную связь с командой и вдохновенно помогают нам в создании издания . Парусинский и Шевченко займут должности главного финансового директора и главного исполнительного директора соответственно", - отметили в сообществе.