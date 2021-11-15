ОП продолжает блокировать избрание руководителя САП: для Зеленского комфорт Татарова и Ермака весит гораздо больше, чем собственное слово, данное Байдену, - Шабунин

Контролируемая Офисом Президента часть комиссии по отбору нового руководителя Антикоррупционной прокуратуры снова срывает ее заседание, чтобы не объявлять дату финального этапа.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера Украина получила от США 80 тысяч килограмм боеприпасов. Это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи США, которую президент Байден направил в Украину в августе. С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов. Знаете, как действующая власть поблагодарила за это президента Байдена? Поржала, что американские, по их мнению, лохи выполняют свое слово, а няшки из Офиса Президента на обязательствам Зеленского забили", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый руководитель САП будет избран со дня на день, - Венедиктова

"ОП продолжает блокировать избрание руководителя САП. От подписи Зеленского под обязательством безотлагательно это сделать прошло 45 дней. 45 дней! Контролируемая Офисом Зеленского часть комиссии снова срывает ее заседание (чтобы не объявлять дату финального этапа)", - добавил Шабунин.

"22 ноября МВФ рассмотрит вопрос предоставления Украине очередных $700 млн. С получением этих денег не должно быть проблем, но хамство Офиса Президента игнорировать становится сложно даже тем союзникам, которые еще пытаются. Президенту США слово давал лично Зеленский. Слово зафиксировано публичной подписью. Похоже, что для Зеленского комфорт Татарова/Ермака весит значительно больше, чем собственное слово, данное главному союзнику по безопасности. Даже когда Путин концентрирует войска на наших границах. Ну, а что? Татаров и Ермак помогут отбиться – не то, что те американцы, да?…" - резюмировал он.



