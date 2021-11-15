В Раду начали пускать по спецпропуску о COVID-вакцинации

С сегодняшнего дня в Верховную Раду можно попасть только по спецпропуску, по сертификату о COVID-вакцинации, со справкой о выздоровлении от коронавирусной болезни или отрицательным ПЦР-тестом.