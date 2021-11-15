Реконструкцию школы полностью завершили в городе Долинская Кировоградской области, - ОГА

В Кировоградской области завершился ремонт здания средней школы №4 в городе Долинская.

Об этом сообщает Кировоградская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что школа была построена по румынскому проекту – светлая и просторная, впрочем, проблемой учебного заведения стали большие потери тепла.

"В теплое время, конечно, там было замечательно. А вот зимой – нет. На обогрев хоть и направляли много ресурсов, но потери тепла в заведении были колоссальными. Какое обучение могло быть, когда в классах холодно? Понятно, что никакого. Но теперь, когда реконструкцию уже завершили, детям и учителям в своей школе будет, наконец, комфортно", - рассказала глава Кировоградской ОГА Мария Черная.

В ходе ремонта подрядчики заменили окна и двери на современные энергосберегающие, выполнили отделку и утепление фасадов, тепловую изоляцию, утеплили цоколь плитами, что обеспечит не только безопасное пребывание детей в школе, а также экономию топливно-энергетических ресурсов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал среди планов программы "Большая стройка" на 2021 год ремонт и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры по всей Украине - школ, детских садов, стадионов и т.д.

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