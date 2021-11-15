"Ситуация очень критическая", - глава МИД Австрии Линхарт о военной угрозе Украине со стороны России

Актуальная ситуация с военной угрозой Украине от России "очень критична", и Евросоюзу следует четко дать понять Кремлю – не стоит идти на эскалацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такое мнение высказал перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

По оценке руководителя австрийской дипломатии, которого сначала спрашивали о Балканах, а затем перешли в Украину, "там ситуация тоже очень критическая".

"Речь идет о том, чтобы мы как ЕС направили полностью четкий сигнал России: надо вернуться к мирной ситуации и не допустить эскалации", – сказал Линхарт и пошел на заседание.

Сегодня, 15 ноября, глава МИДа Кулеба встречается с руководством НАТО и министрами стран ЕС. Основная тема – эскалация у границ Украины. Несколько дней назад он с председателем ОП побывали в Вашингтоне, чтобы обсудить ту же тему.

Читайте также: Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией, - начальник штаба обороны Великобритании Картер