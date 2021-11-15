Новости • Агрессия России против Украины

"Ситуация очень критическая", - глава МИД Австрии Линхарт о военной угрозе Украине со стороны России

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"Ситуация очень критическая", - глава МИД Австрии Линхарт о военной угрозе Украине со стороны России
Актуальная ситуация с военной угрозой Украине от России "очень критична", и Евросоюзу следует четко дать понять Кремлю – не стоит идти на эскалацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такое мнение высказал перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

По оценке руководителя австрийской дипломатии, которого сначала спрашивали о Балканах, а затем перешли в Украину, "там ситуация тоже очень критическая".

"Речь идет о том, чтобы мы как ЕС направили полностью четкий сигнал России: надо вернуться к мирной ситуации и не допустить эскалации", – сказал Линхарт и пошел на заседание.

Сегодня, 15 ноября, глава МИДа Кулеба встречается с руководством НАТО и министрами стран ЕС. Основная тема – эскалация у границ Украины. Несколько дней назад он с председателем ОП побывали в Вашингтоне, чтобы обсудить ту же тему.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А нашо нам зброя ? Зеленський все одно стріляти не дозволяє.
    Зброю дають тим, хто буде захищатись, а не здаватись.
    73 % українців проголосувало за мир, який зеленський мав вимолити стоячи на колінцях перед путлєром.
  • Ksenia VB
    Він вже здав - Армію.
    Все зробив, щоб люди звідти пішли.
    Годував продуктами з хробаками. Забороняв давати відсіч окупанту. Не обмінював військово полонених. Не озброював і не модерізовував техніку.
    Ще й падла мільярди військовим заборгував.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Ситуація дюже критична, але зброї УКраїні продавати не будемо. Добре, що хоч Англія вийшла з ЄС,
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