Корниенко просит руководителей фракций провести разъяснительную работу: Депутаты ведут себя несоответственно во время проверки документов о вакцинации

Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко просит руководителей фракций провести разъяснительную работу со своими депутатами по поведению во время прохождения проверки на входе в здание ВР.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

Корниенко напомнил, что с сегодняшнего дня начали действовать ограничения по допуску в ВР.

"Не буду сейчас называть ни фракции, ни фамилии, но когда народные депутаты ведут себя…. похоже что недостойно и относительно соблюдения карантинных требований, и отношения к работникам государственной охраны. Но меньше всего в этой ситуации должны страдать работники госохраны, которые просто стоят на посту, а депутаты ведут себя с ними как-то несоответственно", - подчеркнул первый вице-спикер.

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