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Корниенко просит руководителей фракций провести разъяснительную работу: Депутаты ведут себя несоответственно во время проверки документов о вакцинации

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Корниенко просит руководителей фракций провести разъяснительную работу: Депутаты ведут себя несоответственно во время проверки документов о вакцинации
Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко просит руководителей фракций провести разъяснительную работу со своими депутатами по поведению во время прохождения проверки на входе в здание ВР.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

Корниенко напомнил, что с сегодняшнего дня начали действовать ограничения по допуску в ВР.

"Не буду сейчас называть ни фракции, ни фамилии, но когда народные депутаты ведут себя…. похоже что недостойно и относительно соблюдения карантинных требований, и отношения к работникам государственной охраны. Но меньше всего в этой ситуации должны страдать работники госохраны, которые просто стоят на посту, а депутаты ведут себя с ними как-то несоответственно", - подчеркнул первый вице-спикер.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Пиз**ц! Люди, що представляють законодавчу владу в державі , відмовляються виконувать вимоги нормативних документів , створених на основі затверджених ними ж законів! "ДОЖИЛИСЯ"!!!
  • Григорій Лупаренко
    "Не буду називати фракції і пірзвища" - ну так найбільш активні антивакцинатори саме у зеленій фракції. Тому і не називає...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    депутаты в шоке? от низ требуют исполнять то шо они сами напринимали???? ))))
    ой как невдобно получилось )))) их бы еще на минималку и на субсидию (лишив всех льгот и выплат на аренду, водителей и секретарей-помощников...и конвертов, раздаваемых в тубзике)))))
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