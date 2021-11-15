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Ситуация с невыплатами долгов "зеленым" инвесторам подрывает доверие к словам Зеленского в Глазго, - глава Украинской ветроэнергетической ассоциации

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Ситуация с невыплатами долгов "зеленым" инвесторам подрывает доверие к словам Зеленского в Глазго, - глава Украинской ветроэнергетической ассоциации
Ситуация с невыплатами долгов "зеленым" инвесторам и шантажом отдельных производителей прямо противоречит заявлениям президента Владимира Зеленского на международной климатической конференции в Глазго о стремлении Украины к углеродной нейтральности.

Об этом заявил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Очень удивило выступление президента Владимира Зеленского в Глазго, который сказал, что Украина переходит на нейтральную энергетику - то есть без выбросов углерода, особенно после того, когда мы видим, что происходит сейчас в Украине совсем наоборот", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что действия властей внутри Украины прямо подрывают доверие к словам президента на международной арене. Напомним, 13 ноября вечером правительство заблокировало на уровне Сбербанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства. По словам руководителя "ГарПока" Константина Петриковца, которого правительство 13 ноября уволило из-за отказа блокировать выплаты, в правительстве на него давили, давали незаконные указания и угрожали. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления. В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники в Украину.

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Топ комментарии

  • Vlad Stronovckiy
    Дістали вже з цими "зеленими" інвесторами. Раніше Україна вільно могла експортувати електроенергію доки деякі "розумники" не поставили все "догори ногами".
  • Green sheet
    Опять ети *неизвестные експерды* вылезли. Идите Петьку с Ахметкой трусите с которыми вы подписали ети кабальные грабительские для Украины договора.
  • Василий СПРУТ
    Это не инвесторы а МОШЕННИКИ !!!! Которые должны быть все под следствием как и те что то протолкнули этот развод на гос уровне... Они просто обдирают нас
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