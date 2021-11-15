Ни единого подтвержденного случая смерти из-за вакцинации от COVID-19 нет, - Кузин

Подавляющее большинство неблагоприятных событий после иммунизации – это легкие случаи, а все завершенные расследования смертей не обнаружили никакой связи с вакцинацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По словам главного санврача Игоря Кузина, сейчас в Украине функционирует достаточно эффективная система фармакологического надзора за неблагоприятными событиями после иммунизации.

Она работает в электронном формате и вся информация аккумулируется на уровне Государственного экспертного центра Минздрава.

"По последним данным, где-то 0,018% пациентов от общего количества привитых имеют неблагоприятные события после иммунизации. Подавляющее количество - это несерьезные случаи. Летальных случаев в течение 30 дней после иммунизации было 124. То есть это те случаи, когда человек имел вакцинацию в анамнезе, и он умер в течение 30 дней после проведения вакцинации. Такие случаи подлежат отдельному расследованию. Отдельно подчеркиваю, что речь не идет о причинно-следственной связи с вакцинацией. Все завершенные расследования связи с вакцинацией не выявили", - рассказал главный санврач.

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Кузин отметил, что научно доказанных данных о том, какие вакцины переносятся пациентами лучше или хуже, нет.

"Пока у нас есть только статистика неблагоприятных случаев после иммунизации. Но опять же, она не говорит о том, что какая-то вакцина плохая или вызывает побочные реакции. Речь идет об индивидуальной реакции человека на препарат. А реакция может быть на любую прививку, не только от Covid-19. Если мы говорим конкретно о неблагоприятных событиях после иммунизации против коронавирусной болезни, то CoviShield с начала вакцинальной кампании дала примерно 0,02% неблагоприятных случаев от общего количества сообщений о таких случаях после прививки. Вакцина CoronaVac – примерно 0,08%. Вакцина Pfizer – 0,01%, AstraZeneca – 0,02%, Moderna – 0,01-0,02%", – пояснил он.