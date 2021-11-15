Новости • Отопительный сезон, Коронавирус и карантин

Веерных отключений электричества не будет, а тарифы не будут расти, - "слуга народа" Мотовиловец

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Веерных отключений электричества не будет, а тарифы не будут расти, - "слуга народа" Мотовиловец
Ситуация с распространением COVID-19 в Украине остается сложной.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном Совете в понедельник заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

"Тем не менее, вчера мы впервые зафиксировали небольшое уменьшение количества подтвержденных случаев заболевания", - подчеркнул он и добавил, что нужно продолжать массовую вакцинацию и снабжать больницы всем необходимым.

Говоря о возможных проблемах в энергетической сфере, первый заместитель председателя фракции "СН" заявил, что нет оснований для паники в обществе, о чем политики должны проинформировать своих избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41,4% украинцев считают некомпетентность власти основной причиной кризиса в энергетике, 36,9% – коррумпированность, – опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

"Веерных отключений электричества не будет. А тарифы во время отопительного сезона не будут расти", - заверил нардеп.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Ksenia VB
    Так все одно добрий дядья різницю вартості газу нам не компенсує - все заплатить дурний українець, який схопив лоха у президенти.
  • Яр Холодний
    -Як встановить - коли саме "Слуги недоумка" брешуть?
    - Слідкуйте за ротом! Як тільки побачили , що вони відкрили рот - значить, готуються збрехать!
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