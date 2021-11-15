Веерных отключений электричества не будет, а тарифы не будут расти, - "слуга народа" Мотовиловец

Ситуация с распространением COVID-19 в Украине остается сложной.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном Совете в понедельник заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

"Тем не менее, вчера мы впервые зафиксировали небольшое уменьшение количества подтвержденных случаев заболевания", - подчеркнул он и добавил, что нужно продолжать массовую вакцинацию и снабжать больницы всем необходимым.

Говоря о возможных проблемах в энергетической сфере, первый заместитель председателя фракции "СН" заявил, что нет оснований для паники в обществе, о чем политики должны проинформировать своих избирателей.

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"Веерных отключений электричества не будет. А тарифы во время отопительного сезона не будут расти", - заверил нардеп.