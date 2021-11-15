После раскола в "Голосе" Стефанчук призвал Железняка и Устинову найти общий язык: Нужно искать компромисс

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает обе части фракции "Голос" найти взаимопонимание.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

"Потому что ваше недоразумение может стать большим недоразумением всего парламента. Я призываю вас к компромиссу", - обратился председатель ВР к собравшимся на согласительном совете нардепам "Голоса" Ярославу Железняку и Александре Устиновой.

После этого Стефанчук предоставил им слово по очереди. Железняк и Устинова озвучили свои предложения в повестку дня.

"Я надеюсь, мир и согласие будет во всем нашем парламенте", - отреагировал на слова спикера Железняк.

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