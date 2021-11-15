"Слуга народа" Радуцкий пожаловался Стефанчуку, что нардепы не носят маски: "Прошу вмешаться в эту историю"

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий просит спикера Руслана Стефанчука разобраться с тем, что депутаты в здании парламента не носят маски.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на Согласительном совете в понедельник.

"Уважаемый Руслан Алексеевич, мы говорим о том, что у нас депутаты в зале не носят маски, а у нас на Согласительном совете депутаты сидят без масок. Прошу вмешаться в эту историю", - обратился нардеп к председателю Верховной Рады.

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В свою очередь, Стефанчук заявил: "Вы правы, Михаил Борисович".

Добавим, что Стефанчук и Радуцкий на протяжении Согласительного совета сидят в масках.