Наращивание российских войск у границы Украины является частью стратегии РФ против Европы, - Кулеба

Действия Российской Федерации, которая проводит очередное военное наращивание вдоль границ Украины, являются частью общей стратегии России по дестабилизации Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе по итогам дискуссии в ходе делового завтрака с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Одна из главных целей визита - проинформировать наших друзей и партнеров о безопасности вдоль границы между Россией и Украиной, включая неподконтрольные регионы, на оккупированных территориях - в Крыму и на Донбассе. Мое главное послание к министрам было очень простым: мы не должны видеть российское военное наращивание и агрессивные намерения по отношению к Украине изолированно от других элементов российской стратегии в Европе: искусственно созданного миграционного кризиса на границах с Польшей и Литвой, использование газа как оружия против ЕС, очень концентрированые кампании дезинформации в странах ЕС с целью посеять раздор между ними, между правительствами и обществами в каждой из них", - пояснил министр.

По его словам, европейские министры выразили полную поддержку и солидарность с Украиной. Украинская сторона, со своей стороны, представила видение шагов, которые ЕС мог бы предпринять для предоставления Украине практической помощи в этой ситуации.

"Лучшее послание, которое вы (европейцы. – Ред.) можете направить России – это действия. Даже если вы начнете готовить новые ограничительные меры против России, это будет для нее сигналом: если они решат продвигаться вперед, вы будете готовы немедленно принять решения, которые сделают цену российской агрессии неприемлемой… Россия надеется, что Европа не будет способна перейти от слов к делам. Я думаю, что в лучших интересах ЕС доказать, что Россия ошибается", - добавил Кулеба.

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