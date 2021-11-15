Порошенко требует немедленно провести закрытое совещание руководителей фракций с Зеленским: Враг у ворот, а власти отрицают угрозу

Ситуация на украинской границе остается опасной и требует применения всех мер безопасности.

Об этом во время Согласительного Совета заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил необходимость немедленной закрытой встречи лидеров всех фракций с президентом Украины для обсуждения угроз в сфере безопасности, энергетической и медицинской.

"Первоочередным на сегодняшний день является вопрос ситуации на границах, которая остается чрезвычайно опасной. Я предлагаю вам проанализировать, что власти делали последние две недели. Причем этот анализ сделан журналистами и аналитиками, за что я им очень благодарен. 31 октября и 1 ноября The Washington Post и другие влиятельные авторитетные издания сообщили об угрожающей концентрации российских войск у границы с Украиной, показав спутниковые изображения сооружений и соединений первой танковой армии западного военного округа. Через несколько часов 1 ноября министерство обороны и ГУ разведки Украины опровергает американских журналистов фразой, что 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений в сторону государственной границы не было, скорее всего, факты являются элементом специальных информационных психологических действий против Украины", – констатирует Порошенко.

"2 ноября американцам возразил секретарь СНБО Данилов, что происходит сознательная дезинформация всего общества. Цитата: "скажем так, то, что пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это неправда". 7 ноября Офис Президента в лице пресс-секретаря также возразил американцам: "У Украины нет подтвержденной информации, что Россия вновь расширяет количество военных в Крыму, ОРДЛО и у украинских границ. Минобороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления", – напомнил пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наращивание российских войск у границы Украины является частью стратегии РФ против Европы, - Кулеба

Порошенко отметил, что американцы привели конкретные факты с указанием частей, подразделений, спутниковых данных.

"12 ноября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрожающей концентрации и маневрах российских войск, утверждая, что американцы чрезвычайно озабочены движениями войск РФ. Я не могу сказать, что планировал российский президент, однако в связи с нынешней ситуацией мы помним, что было в 2014-м", – подчеркнул Порошенко.

"И только позавчера Офис Президента наконец признал угрозу со стороны российских войск. И оказалось, что у Украины есть все основания для беспокойства, поскольку российские маневры несут характер скрытого роста. По словам Офиса Президента, российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений у государственной границы "По завершении только личный состав вернулся к местам постоянной дислокации, а вся военная техника, включая танки, боевые машины, ракетные системы "Искандер", осталась на границе", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Непостижимо. Две недели украинские власти отрицали и врали, и после этого они хотят, чтобы наши союзники и наш народ им доверяли. Абсолютно похожая ситуация с ситуацией с "вагнеровцами". 16 месяцев украинская власть лжет об отсутствии этой операции. Сначала она утверждала, что операции не было, потом говорила, что это была не украинская операция. И вот дождалась того, что уже ведущие иностранные СМИ будут обнародовать эту позицию. Сначала это можно было объяснить как ошибку. На сегодняшний день иначе как измену квалифицировать это нельзя", – убежден пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуация очень критическая", - глава МИД Австрии Линхарт о военной угрозе Украине со стороны России

"Я требую, чтобы у нас в ближайшее время состоялась встреча руководителей фракций с президентом, где будут подняты вопросы угроз для национальной безопасности, ситуации по кризису в энергетике, с наводнением, с экономикой. Потому что 700 человек терять ежедневно и не реагировать - это преступление", – подчеркнул Порошенко.

"Прошу избавиться от своих страхов – враг не в Украине. Враг уже у ворот, стучит в нашу дверь, и мы требуем безотлагательно применить все имеющиеся средства и инвентарь опыта, подключив парламент, а не только монобольшинство", – резюмирует Петр Порошенко.