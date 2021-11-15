Следует рассмотреть возможность исключения РФ и Беларуси из многих международных организаций, - вице-премьер Польши Глинский

В Польше было предложено рассмотреть возможность исключения России и Беларуси из многих международных организаций.

Об этом в интервью Polska Times заявил вице-премьер Польши Петр Глинский, передает Цензор.НЕТ.

"Международное давление на эти два режима - белорусский и российский - должно быть значительно сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, а также важных для них спортивных соревнований", - отметил он.

По словам Глинского, РФ и Беларусь – это режимы, которые действуют бесчеловечным образом.

"Пока вызванная Россией агрессия или кризис напрямую не коснется руководящих элит западных стран, вероятно, будет трудно ждать каких-то реальных действий", - добавил он.

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