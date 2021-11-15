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Следует рассмотреть возможность исключения РФ и Беларуси из многих международных организаций, - вице-премьер Польши Глинский

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Следует рассмотреть возможность исключения РФ и Беларуси из многих международных организаций, - вице-премьер Польши Глинский
В Польше было предложено рассмотреть возможность исключения России и Беларуси из многих международных организаций.

Об этом в интервью Polska Times заявил вице-премьер Польши Петр Глинский, передает Цензор.НЕТ.

"Международное давление на эти два режима - белорусский и российский - должно быть значительно сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, а также важных для них спортивных соревнований", - отметил он.

По словам Глинского, РФ и Беларусь – это режимы, которые действуют бесчеловечным образом.

"Пока вызванная Россией агрессия или кризис напрямую не коснется руководящих элит западных стран, вероятно, будет трудно ждать каких-то реальных действий", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    І це буде правильно. Ніколи московія і їх сателіти нічого доброго не зробили для світу, вони тільки гадять і відмовляються виконувати міжнародні документи. То навіщо шпіони і бандити в цих організіціях?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Їх треба було викинути звідусіль ще позавчора...
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    хорошо сказал - выгнать с ООН для начала..
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